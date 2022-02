Salvini parla al Federale | Serve alleanza contro la sinistra

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il consigliodella Lega dà mandato a"di lavorare per creare, allargare e potenziare un'alternativa alla". Porte aperte a Giorgia Meloni: "Lavoro per unire, non dico di no mai a nessuno"

Ora sidi 'Partito repubblicano'. Matteo, dopo la figuraccia del Quirinale , rilancia un progetto di cui è si parlato la scorsa estate e che era stato di Silvio Berlusconi - riportato dalla ...Tra le fila dei grillini, sidi un'assemblea imminente per risolvere la questione. Esistono ...degli Esteri poco dopo la fuoriuscita della notizia dell'avvenuto accordo tra Matteoe ...Matteo Salvini, al suo arrivo in via Bellerio a Milano per il consiglio ... proposta della Lega sarà unitaria e rivolta al futuro», dice. Il segretario leghista parla : «L’incontro è andato bene, ..."La leadership di Salvini non è in discussione, non è questo il tema" della riunione, assicura ad Agorà, su Rai3,, capogruppo del Carroccio al Senato. è stato il primo a parlare di partito ...