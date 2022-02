Salvini | «Centrodestra diviso? Si ricostruisce Vedrò Draghi»

(Di martedì 1 febbraio 2022) «Lavoro per unire, per raccogliere e andare oltre. La Lega è compatta e ilsi, non c'è problema», ha detto Matteoa Milano, al consiglio federale della Lega. Non è mancata una frecciata al governatore della Liguria Toti. L'elezione del presidente della Repubblica non ha visto ilprevalere perché è mancato un pezzo delL'articolo proviene da Firenze Post.

LegaSalvini : Massimiliano #Romeo (Capogruppo Lega al Senato) e Riccardo #Molinari (Capogruppo Lega alla Camera): “C'è chi ha vol… - ilriformista : La linea #Letta-#Conte (con alle spalle D’Alema e Bettini) non ha più nessuna credibilità, dall’altra parte il cent… - LegaSalvini : #SALVINI: 'COSTRUIAMO UNA FEDERAZIONE DEL CENTRODESTRA COME I REPUBBLICANI USA' - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Caos centrodestra, la linea di Salvini: corteggia Berlusconi e parla d’altro. “bisogna allentare le misure Covid”. Melo… - fpmeuron : -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Centrodestra

01 febbraio 2022 a a a - -... 'Stiamo parlando di un'elezione del presidente della Repubblica che non ci ha visto prevalere perché è mancato un pezzo di', continua. 'Però su questo non metto in discussioni ...Quella di Salvini sembra una leadership logorata dall’interno. Egli prese la Lega nel 2013 e la fece diventare un grosso partito, cambiandone i connotati e con la promessa di una politica di un ...(DIRE) Milano, 1 Feb.- Porte chiuse per Giorgia Meloni? “Io non dico di no mai a nessuno”, dice Matteo Salvini, arrivando al consiglio federale della Lega in via Bellerio a Milano. “Non voglio ...