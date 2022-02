Radio Libertà, elogio del rigore: appunti di liberalismo (Di martedì 1 febbraio 2022) Nell'attuale scenario della Politica italiana, preda di dinamiche spesso burrascose e non orientate al bene della civitas, una parola dovrebbe tornare a imperniare agone e dibattito: Libertà. Libertà, da cui liberalismo. Del quale il secondo Presidente della Repubblica italiana, Luigi Einaudi, fu uno dei più profondi e strenui sostenitori. Il suo pensiero, le sue prediche - titolate "inutili" nel volerne invece sottolineare l'essenziale utilità - sono sempre attualissime, e tracciano ancora oggi sentieri virtuosi sui quali dovrebbe incamminarsi la buona politica. Ne parleremo stamane, dalle 12:00 alle 13:00, durante ALTO MARE, il programma di approfondimento politico e socio-economico ideato e condotto da SARA GARINO su Radio Libertà. Ospiti d'eccezione saranno CORRADO SFORZA FOGLIANI, Presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Nell'attuale scenario della Politica italiana, preda di dinamiche spesso burrascose e non orientate al bene della civitas, una parola dovrebbe tornare a imperniare agone e dibattito:, da cui. Del quale il secondo Presidente della Repubblica italiana, Luigi Einaudi, fu uno dei più profondi e strenui sostenitori. Il suo pensiero, le sue prediche - titolate "inutili" nel volerne invece sottolineare l'essenziale utilità - sono sempre attualissime, e tracciano ancora oggi sentieri virtuosi sui quali dovrebbe incamminarsi la buona politica. Ne parleremo stamane, dalle 12:00 alle 13:00, durante ALTO MARE, il programma di approfondimento politico e socio-economico ideato e condotto da SARA GARINO su. Ospiti d'eccezione saranno CORRADO SFORZA FOGLIANI, Presidente ...

