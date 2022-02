Pinton | “Riapertura buona notizia ma politici non hanno idea di cosa una discoteca sia”

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Molto bene, mi sta bene, ma speriamo non facciano marcia indietro come la scorsa estate. Il problema grosso è che non sanno diparlano”. Lo dice all’Adnkronos Tito, commentando ladelladelle locali da ballo, anticipata di cinque giorni rispetto a quanto fosse previsto nel decreto per lo stato d’emergenza Covid emanato ieri dal Consiglio dei ministri. “I– spiega il patron del Muretto di Jesolo, dell’Extra Extra di Padova e del Musica di Riccione e New York – non sanno diparlano, non conoscono il settore e nonla minimadiè oggi unaseria”. “Pensano che siano come il vecchio Jackie O – aggiunge– Non si ...

