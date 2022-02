Pechino 2022, Malagò: “Positivo al Covid ma ancora di più sulla nostra squadra” (Di martedì 1 febbraio 2022) “Positivo al Covid ma ancor più Positivo nella vita e sulla nostra squadra”. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, risultato Positivo al Covid-19, è intervenuto su Instagram mandando un messaggio alla squadra italiana in partenza per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. “ItaliaTeam ci vediamo il prima possibile sui campi di gara” aggiunge. Al messaggio hanno risposto con saluti e auguri tanti atleti e atlete azzurri, tra i quali Michela Moioli, la portabandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura, Christof Innerhofer e Luca Lanotte. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) “alma ancor piùnella vita e”. Il presidente del Coni Giovanni, risultatoal-19, è intervenuto su Instagram mandando un messaggio allaitaliana in partenza per le Olimpiadi invernali di. “ItaliaTeam ci vediamo il prima possibile sui campi di gara” aggiunge. Al messaggio hanno risposto con saluti e auguri tanti atleti e atlete azzurri, tra i quali Michela Moioli, la portabandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura, Christof Innerhofer e Luca Lanotte. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - RaiSport : #Mattarella: 'I miei più calorosi saluti agli azzurri' 'In particolare a #Moioli per il suo nuovo ruolo di portaban… - Agenzia_Ansa : Malagò positivo, isolato in un covid hotel. Il presidente del Coni è asintomatico #ANSA - sportface2016 : #Beijing2022 , #Malagò: 'Positivo al #Covid ma ancora di più sulla nostra squadra' - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews Pechino 2022: Malagò in isolamento Covid. Il messaggio di pronta guarigione di Bach (Cio) -