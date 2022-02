Olimpiadi Pechino 2022 in tv in chiaro: i telecronisti e commentatori della Rai e chi condurrà i programmi e le rubriche (Di martedì 1 febbraio 2022) Il conto alla rovescia verso l’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è ormai agli sgoccioli. Già nella giornata di domani andranno infatti in scena i primi eventi (quattro partite di curling misto e le prove di slittino maschile), mentre la Cerimonia d’Apertura della rassegna a cinque cerchi si svolgerà venerdì 4 febbraio. La Rai garantirà la copertura televisiva in chiaro dell’evento, potendo usufruire di un pacchetto complessivo di 100 ore nell’arco dell’intera manifestazione. Il canale olimpico sarà come di consueto Rai 2, ma rispetto a Tokyo 2021 le competizioni verranno trasmesse anche in streaming su Rai Play. Gli studi durante le gare della notte in Italia verranno condotti da Sabrina Gandolfi, mentre quelli mattutini e pomeridiani saranno affidati a Tommaso Mecarozzi. Ogni ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Il conto alla rovescia verso l’inizio dei Giochi Olimpici Invernali diè ormai agli sgoccioli. Già nella giornata di domani andranno infatti in scena i primi eventi (quattro partite di curling misto e le prove di slittino maschile), mentre la Cerimonia d’Aperturarassegna a cinque cerchi si svolgerà venerdì 4 febbraio. La Rai garantirà la copertura televisiva indell’evento, potendo usufruire di un pacchetto complessivo di 100 ore nell’arco dell’intera manifestazione. Il canale olimpico sarà come di consueto Rai 2, ma rispetto a Tokyo 2021 le competizioni verranno trasmesse anche in streaming su Rai Play. Gli studi durante le garenotte in Italia verranno condotti da Sabrina Gandolfi, mentre quelli mattutini e pomeridiani saranno affidati a Tommaso Mecarozzi. Ogni ...

