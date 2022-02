Meglio vivere in un bilocale in affitto che nel palazzo imperiale: Mako ha scelto l'amore. (Di martedì 1 febbraio 2022) Mako del Giappone a New York L’ ultima volta è stata fotografata mentre passeggiava da sola nell’Upper East Side con un cappotto oversize verde militare, jeans, stringate ai piedi e i lunghi capelli neri lasciati sciolti sulle spalle, proprio come una ragazza qualunque. Certo, è sembrata “lost in translation”, un po’ disorientata tra incroci caotici e marciapiedi zeppi di persone. I cronisti l’ hanno seguita anche al l’ interno di una catena di casalinghi dove, come una moglie qualsiasi, ha passato diversi minuti a scegliere grucce da armadio. Leggi anche › Principesse si diventa! Un nuovo libro di IO donna racconta le borghesi entrate a corte Mako del Giappone, da principessa a borghese Mako del Giappone con il marito Kei ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 febbraio 2022)del Giappone a New York L’ ultima volta è stata fotografata mentre passeggiava da sola nell’Upper East Side con un cappotto oversize verde militare, jeans, stringate ai piedi e i lunghi capelli neri lasciati sciolti sulle spalle, proprio come una ragazza qualunque. Certo, è sembrata “lost in translation”, un po’ disorientata tra incroci caotici e marciapiedi zeppi di persone. I cronisti l’ hanno seguita anche al l’ interno di una catena di casalinghi dove, come una moglie qualsiasi, ha passato diversi minuti a scegliere grucce da armadio. Leggi anche › Principesse si diventa! Un nuovo libro di IO donna racconta le borghesi entrate a cortedel Giappone, da principessa a borghesedel Giappone con il marito Kei ...

