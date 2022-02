Maturità 2022 | studenti sul piede di guerra | sui social è boom di commenti contro il Ministero

(Di martedì 1 febbraio 2022) Le nuove regole per lo svolgimento della, tra le quali la reintroduzione delle due prove scritte, non sono andate proprio giù ai ragazzi che il prossimo giugno si troveranno a dover ...

Ultime Notizie dalla rete : Maturità 2022

Dal Michigan è arrivata la notizia, poi negata, che la scuola avrebbe riconosciuto a certi allievi il diritto di sentirsi gatti. Da noi è più facile, vista le proteste dei maturandi per il ritorno ...Le nuove regole per lo svolgimento della, tra le quali la reintroduzione delle due prove scritte, non sono andate proprio giù ai ragazzi che il prossimo giugno si troveranno a dover affrontare l'esame di Stato, modificato per l'...