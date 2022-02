Advertising

orizzontescuola : Licenziamento docenti e ATA, con e senza preavviso. Il focus - scuolainforma : #Docenti e #ATA Covid: possibile il licenziamento prima del 31 marzo? -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamento docenti

Supplenze Covide ATA: la legge di Bilancio ne ha assicurato la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, con una vaga promessa da parte del Ministero di reperire le ulteriori risorse necessarie per ...Verificato in sede di merito che la decisione era stata presa solo dal Dirigente, il... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #Nella lotta al Covid - 19 c'è ancora troppo 'fai da te' e poca professionalità nella sanificazione dei luoghi di lavoro. Nonostante l'obbligo di legge. E' l'allarme che lancia, ...E' possibile per le scuole anticipare la scadenza del contratto del personale Covid ad una data anteriore al 31 marzo?