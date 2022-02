LA7, CAIRO: MENTANA SI È SUPERATO, +46% PER LA MARATONA QUIRINALE, RECORD DIGITAL (Di martedì 1 febbraio 2022) Le Elezioni sono il Sanremo di La7. Dopo mesi di ascolti al ribasso, il trend si è subito invertito con ascolti in netta crescita sulla precedente elezione del Presidente della Repubblica. MENTANA supera se stesso raccontando per 55 ore di diretta nella sua inimitabile MARATONA il travagliato percorso che ha portato al bis di Mattarella. Il proprietario di La7 Urbano CAIRO non nasconde la soddisfazione. La7 grazie alla sua grande squadra ha dato, come sempre, un contributo informativo illuminante in una settimana cruciale per il nostro Paese, che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Un impegno capillare che ha coinvolto tutti i programmi della rete e soprattutto il direttore del Tgla7 Enrico MENTANA che, affiancato da tutti i suoi inviati , si è SUPERATO ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 1 febbraio 2022) Le Elezioni sono il Sanremo di La7. Dopo mesi di ascolti al ribasso, il trend si è subito invertito con ascolti in netta crescita sulla precedente elezione del Presidente della Repubblica.supera se stesso raccontando per 55 ore di diretta nella sua inimitabileil travagliato percorso che ha portato al bis di Mattarella. Il proprietario di La7 Urbanonon nasconde la soddisfazione. La7 grazie alla sua grande squadra ha dato, come sempre, un contributo informativo illuminante in una settimana cruciale per il nostro Paese, che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Un impegno capillare che ha coinvolto tutti i programmi della rete e soprattutto il direttore del Tgla7 Enricoche, affiancato da tutti i suoi inviati , si è...

