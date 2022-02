La Sposa ascolti dell’ultima puntata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sposa ascolti

...ben lontani da altri prodotti del momento come Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero e La... 832.000 (4.90%) Tv 8, 4 Hotel: 360.000 (1.30%) Nove, Air Force One: 481.000 (2.30%)del ...Platinette: 'Serena Rossi è una calamita d'' Si è conclusa ieri sera, domenica 30 gennaio 2022, con un grandissimo successo in termini diLa, fiction con protagonista Serena ...Quanti ascolti ha fatto l’ultima puntata de La Sposa? Termina domenica 30 gennaio 2022 la prima stagione della fiction Rai con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Formata in tutto da sei ...Risultati ben lontani da altri prodotti del momento come Doc-Nelle tue mani con Luca Argentero e La Sposa con Serena Rossi ... Air Force One: 481.000 (2.30%) Ascolti del pomeriggio di lunedì 31 ...