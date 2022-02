Inter, Stankovic: «Niente è come il derby. Mi rivedo in Barella» (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex nerazzurro Stankovic ha parlato in vista del derby di sabato tra Inter e Milan Dejan Stankovic, storico ex calciatore dell’Inter e ora allenatore della Stella Rossa, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del derby di sabato tra i nerazzurri e il Milan. derby – «Niente è come questa partita, è un concerto alla Scala del calcio. Per chi come me è cresciuto alla Stella Rossa, il derby serbo è un pezzo di cuore. L’ho vissuto a Roma dove si parla per settimane, ma a Milano il derby è mondiale, è show: ne ho vinti, ne ho persi, ma tutti mi hanno esaltato». INZAGHI – «È andato oltre ogni aspettativa, ma non sono stupito perché sa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex nerazzurroha parlato in vista deldi sabato trae Milan Dejan, storico ex calciatore dell’e ora allenatore della Stella Rossa, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista deldi sabato tra i nerazzurri e il Milan.– «questa partita, è un concerto alla Scala del calcio. Per chime è cresciuto alla Stella Rossa, ilserbo è un pezzo di cuore. L’ho vissuto a Roma dove si parla per settimane, ma a Milano ilè mondiale, è show: ne ho vinti, ne ho persi, ma tutti mi hanno esaltato». INZAGHI – «È andato oltre ogni aspettativa, ma non sono stupito perché sa ...

