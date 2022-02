Il meteo in Campania: le previsioni per martedì 1 febbraio (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 1 febbraio: Avellino – Poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente molto forti e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 44 km/h. Possibili raffiche fino a 59 km/h. Temperature: 0°C la minima e 8°C la massima. Benevento – Cielo poco nuvoloso. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 44 km/h. Raffiche fino a 59 km/h. Temperature comprese tra 3°C e 10°C . Caserta – Bel tempo. Vento da NNE con intensità di 27 km/h. Raffiche fino a 32 km/h. Temperatura minima di 2 °C e massima di 12 °C. Napoli – Bel tempo. Vento di Tramontana con intensità di 32 km/h. Raffiche fino a 46 km/h. Temperatura minima di 4 °C e massima di 12 °C. Salerno – Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente forti e soffieranno da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco leinper oggi,: Avellino – Poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente molto forti e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 44 km/h. Possibili raffiche fino a 59 km/h. Temperature: 0°C la minima e 8°C la massima. Benevento – Cielo poco nuvoloso. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 44 km/h. Raffiche fino a 59 km/h. Temperature comprese tra 3°C e 10°C . Caserta – Bel tempo. Vento da NNE con intensità di 27 km/h. Raffiche fino a 32 km/h. Temperatura minima di 2 °C e massima di 12 °C. Napoli – Bel tempo. Vento di Tramontana con intensità di 32 km/h. Raffiche fino a 46 km/h. Temperatura minima di 4 °C e massima di 12 °C. Salerno – Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente forti e soffieranno da ...

Advertising

anteprima24 : ** Il #Meteo in #Campania: le previsioni per martedì 1 febbraio ** - infoitinterno : Campania, allerta meteo per il primo giorno di febbraio: venti forti e mare agitato - Positanonews - infoitinterno : Allerta meteo in Campania 1 e 2 febbraio 2022 con vento forte e mare agitato - TeleradioNews : Campania. Martedì allerta meteo in tutta la regione per venti forti e mare agitato - Dalle ore 6 di martedì 1° feb… - giannigosta : Regione Campania – Allerta meteo per venti forti e mare agitato -