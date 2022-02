Governo: Malpezzi, 'ora lavori compatto per mettere in sicurezza Paese' (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Il Governo deve lavorare in modo spedito. Magari nel semestre bianco ci sono stati atteggiamenti contraddittori da parte di forze politiche più interessate ad avere visibilità che a rendere più compatta l'azione del Governo. Un Governo che è nato con priorità ben precise: uscire dalla pandemia e lavorare per la ripresa economica". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a ‘Oggi è un altro giorno' su Rai1. "Ora il Governo, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, deve ritrovare quella compattezza che è l'unica garanzia per mettere in sicurezza il Paese e per far sì che vengano varate quelle riforme che permetteranno la corretta applicazione del PNRR e l'arrivo delle risorse dall'Europa. Sarebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Ildeve lavorare in modo spedito. Magari nel semestre bianco ci sono stati atteggiamenti contraddittori da parte di forze politiche più interessate ad avere visibilità che a rendere più compatta l'azione del. Unche è nato con priorità ben precise: uscire dalla pandemia e lavorare per la ripresa economica". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simonaa ‘Oggi è un altro giorno' su Rai1. "Ora il, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, deve ritrovare quella compattezza che è l'unica garanzia perinile per far sì che vengano varate quelle riforme che permetteranno la corretta applicazione del PNRR e l'arrivo delle risorse dall'Europa. Sarebbe ...

Advertising

zazoomblog : Governo: Malpezzi per noi non deve esserci rimpasto - #Governo: #Malpezzi #esserci #rimpasto - iconanews : Governo: Malpezzi, per noi non deve esserci rimpasto - TV7Benevento : Governo: Malpezzi, 'no a rimpasto'... - pippo121949 : Per la Malpezzi il governo può andare avanti sereno, certo, il parlamento è salvo. 5mila euro e oltre di indennità… - VitulloDv : RT @umby51: #portaaporta La Malpezzi 'stiamo al governo insieme perché c'è un'emergenza'. E no Malpezzi, stiamo in questa situazione perché… -