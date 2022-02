**Governo: domani a Cdm focus su Pnrr, sul tavolo anche misure Covid** (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Pausa quirinalizia archiviata, il governo riparte e dopo il breve Cdm di ieri, domani una riunione 'corposa'. Nei contenuti e per il respiro temporale: dossier Pnrr e agenda dei prossimi sei mesi. L'erogazione della seconda rata, che scade appunto il 30 giugno, "presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro", ha ricordato il premier Mario Draghi nel Cdm di ieri. Il presidente del Consiglio ha chiesto ai ministri di consegnare nella riunione di domani -che si terrà probabilmente nel pomeriggio- un report sullo "stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l'eventuale necessità di interventi normativi e correttivi connessi alla realizzazione dei suddetti obiettivi e traguardi". Una "puntuale ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Pausa quirinalizia archiviata, il governo riparte e dopo il breve Cdm di ieri,una riunione 'corposa'. Nei contenuti e per il respiro temporale: dossiere agenda dei prossimi sei mesi. L'erogazione della seconda rata, che scade appunto il 30 giugno, "presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro", ha ricordato il premier Mario Draghi nel Cdm di ieri. Il presidente del Consiglio ha chiesto ai ministri di consegnare nella riunione di-che si terrà probabilmente nel pomeriggio- un report sullo "stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l'eventuale necessità di interventi normativi e correttivi connessi alla realizzazione dei suddetti obiettivi e traguardi". Una "puntuale ...

