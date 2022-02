GF vip: tra quali concorrenti si nasconde il nome del primo finalista? (Di martedì 1 febbraio 2022) La finalissima del Grande Fratello vip si avvicina sempre di più. Durante la puntata di lunedì 31 gennaio 2022 non c’è stato nessun eliminato. Tuttavia, il pubblico ha potuto selezionare quattro concorrenti tra cui si decreterà il nome del primo finalista ufficiale, durante il televoto previsto per la puntata del 7 febbraio. Si tratta di Delia Duran, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Il primo nome selezionato è stato quello di Delia Duran, che ha scavalcato con sorpresa un precedente televoto con Soleil Sorge e Giucas Casella. Nessuno dei concorrenti sapeva che il prescelto sarebbe stato il primo candidato alla selezione per la finale. La modella, infatti, ha ricevuto la più alta percentuale di voti con il 52%, seguita da Soleil ... Leggi su diredonna (Di martedì 1 febbraio 2022) La finalissima del Grande Fratello vip si avvicina sempre di più. Durante la puntata di lunedì 31 gennaio 2022 non c’è stato nessun eliminato. Tuttavia, il pubblico ha potuto selezionare quattrotra cui si decreterà ildelufficiale, durante il televoto previsto per la puntata del 7 febbraio. Si tratta di Delia Duran, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Ilselezionato è stato quello di Delia Duran, che ha scavalcato con sorpresa un precedente televoto con Soleil Sorge e Giucas Casella. Nessuno deisapeva che il prescelto sarebbe stato ilcandidato alla selezione per la finale. La modella, infatti, ha ricevuto la più alta percentuale di voti con il 52%, seguita da Soleil ...

Advertising

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli il tuo Vip preferito tra Delia, Giucas e Soleil. #GFVIP - infoitcultura : Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan tra baci e abbracci al Grande Fratello Vip: il romantico incontro - santillana63 : non vedo sanremo da anni ma ho visto lo spezzone dove fiorello prende in giro quelli che si pongono dubbi sui vacci… - marisa_pesimena : È ancora scontro tra Sophie e Alessandro - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratello - gianlucawho : secondo me comunque tra qualche anno questa cosa di proiettare/idealizzare relazioni inesistenti nella realtà, tra… -