GF Vip, Nathaly chiede a Delia se l'ha fatto con due uomini: la risposta della modella

Nella notte, un paio d'ore dopo la fine dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 6, Delia Duran e Nathaly Caldonazzo si sono scambiate delle confidente nel giardino della Casa. La show-girl romana ne ha approfittato per fare all'amica una domanda un po' spinta. "Delia, scusa…" ha esordito la Caldonazzo, "ma l'amore libero anche con due uomini per esempio?". La modella venezuelana ha risposto subito: "Mai fatto, mai fatto… però mai dire mai".

GF Vip 6, la rabbia di Soleil contro Manila: "Smettila di fare la beniamina di sto ca**o!" Ormai l'amicizia tra l'ex Miss Italia e l'influencer americana sembra giunta definitivamente al capolinea ...

