Forza e Coraggio – Camorani, fine del rapporto: finiti gli alibi anche per la squadra (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Alla fine non si è potuto fare altro che trovare una nuova soluzione. Le strade tra la Forza e Coraggio e Camorani si sono separate ieri sera. Dopo la rivoluzione del mercato di riparazione è arrivato un solo successo, contro l’ultima della classe, poi la sconfitta col Grotta. Una situazione di classifica che resta difficilissima, non impossibile ancora. Ecco perchè, dopo aver cambiato tanti interpreti, è toccato rivalutare anche la posizione della guida tecnica di mister Camorani. L’ex calciatore era stato individuato come la persona a cui affidare la squadra per il suo ritorno in Eccellenza. Un profilo importante, esperienze vincenti in passato. Qualcosa, però, non è andato nel verso giusto, almeno dal punto di vista dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Allanon si è potuto fare altro che trovare una nuova soluzione. Le strade tra lasi sono separate ieri sera. Dopo la rivoluzione del mercato di riparazione è arrivato un solo successo, contro l’ultima della classe, poi la sconfitta col Grotta. Una situazione di classifica che resta difficilissima, non impossibile ancora. Ecco perchè, dopo aver cambiato tanti interpreti, è toccato rivalutarela posizione della guida tecnica di mister. L’ex calciatore era stato individuato come la persona a cui affidare laper il suo ritorno in Eccellenza. Un profilo importante, esperienze vincenti in passato. Qualcosa, però, non è andato nel verso giusto, almeno dal punto di vista dei ...

