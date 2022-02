Edutech: la nuova sfida di fare formazione grazie alla tecnologia (Di martedì 1 febbraio 2022) L’Edutech è un mercato in crescita perenne, soprattutto a seguito della pandemia da Coronavirus. Secondo il report di Grand View Research, si tratta di un’industra valutata 89,49 miliardi nel 2020; passerà a 106,04 miliardi nel 2021 e a 377,85 miliardi nel 2028. Che quello di un nuovo modo di fornire competenze e apprendimenti fosse un bisogno conclamato è piuttosto evidente, lo si deduce dal numero di startup tecnologiche nate negli utili anni con la mission di facilitare l’alfabetizzazione, la crescita personale e di migliorare l’empowerment. Complice anche l’enorme domanda di nuove competenze, tra cui quelle digitali, che sta letteralmente travolgendo il mondo del lavoro (e non solo) e che sta richiedendo lo sforzo di tanti: dai cittadini al mondo delle istituzioni, che stanno tracciando la rotta di quella che sarà una vera rivoluzione digitale e ... Leggi su fmag (Di martedì 1 febbraio 2022) L’è un mercato in crescita perenne, soprattutto a seguito della pandemia da Coronavirus. Secondo il report di Grand View Research, si tratta di un’industra valutata 89,49 miliardi nel 2020; passerà a 106,04 miliardi nel 2021 e a 377,85 miliardi nel 2028. Che quello di un nuovo modo di fornire competenze e apprendimenti fosse un bisogno conclamato è piuttosto evidente, lo si deduce dal numero di startup tecnologiche nate negli utili anni con la mission di facilitare l’alfabetizzazione, la crescita personale e di migliorare l’empowerment. Complice anche l’enorme domanda di nuove competenze, tra cui quelle digitali, che sta letteralmente travolgendo il mondo del lavoro (e non solo) e che sta richiedendo lo sforzo di tanti: dai cittadini al mondo delle istituzioni, che stanno tracciando la rotta di quella che sarà una vera rivoluzione digitale e ...

Advertising

blamekorn : RT @datamagazine_it: La nuova sfida di fare #formazione grazie alla #tecnologia, dotando i cittadini di nuove competenze per crescere anche… - LombRacx : RT @datamagazine_it: La nuova sfida di fare #formazione grazie alla #tecnologia, dotando i cittadini di nuove competenze per crescere anche… - smart_creed : RT @datamagazine_it: La nuova sfida di fare #formazione grazie alla #tecnologia, dotando i cittadini di nuove competenze per crescere anche… - datamagazine_it : La nuova sfida di fare #formazione grazie alla #tecnologia, dotando i cittadini di nuove competenze per crescere an… -