“É sempre mezzogiorno” | buridda di Ivano Ricchebono

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nella settimana sanremese, non poteva mancare il cuoco ligure del cast, ‘l’arrogante’. Il cuoco genovese, oggi, prepara una zuppa di pesce della tradizione ligure. Ecco la. Ingredienti 1,5 kg pesce da zuppa, 100 g stoccafisso, 5 gamberi di Sanremo, trito di sedano, carota e cipolla, 100 g farina 00, 30 g pinoli, 20 g funghi secchi ammollati, prezzemolo, 2 acciughe salate, 4 pomodori a grappolo, mezzo l brodo di pesce, 3 fette di pane, 1 spicchio d’aglio, 1 bicchiere vino bianco, peperoncino, sale e pepe, olio evo, burro Procedimento In un tegame, scaldiamo una noce di burro con un filo d’olio. Mettiamo a soffriggere un trito di sedano, carota e cipolla, prezzemolo e basilico tritati. In una padella, facciamo soffriggere i pesce puliti, tagliati a pezzettoni ed infarinati, con olio e burro. Quando i pesci ...

