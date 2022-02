Danimarca dice addio alle mascherine: la svolta definitiva? (Di martedì 1 febbraio 2022) Danimarca dice stop alle mascherine. Una svolta che dall’inizio della pandemia si può dire storica. L’esibizione del Green Pass non sarà più in vigore e verranno di nuovo autorizzati eventi e frequentazioni di discoteche. Far cadere la definizione di Covid malattia “socialmente critica”. Questo è il concetto principale che si vuole trasferire al paese. Chi entra in paese sarà chiamato ad esibire la prova di avvenuta vaccinazione. La Danimarca già aveva provato ad abbattere questo muro lo scorso novembre, ma il susseguirsi dell’aumento dei contagi dovuti alla variante Omicron ha fatto si che il governo reintroducesse le restrizioni. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 1 febbraio 2022)stop. Unache dall’inizio della pandemia si può dire storica. L’esibizione del Green Pass non sarà più in vigore e verranno di nuovo autorizzati eventi e frequentazioni di discoteche. Far cadere la definizione di Covid malattia “socialmente critica”. Questo è il concetto principale che si vuole trasferire al paese. Chi entra in paese sarà chiamato ad esibire la prova di avvenuta vaccinazione. Lagià aveva provato ad abbattere questo muro lo scorso novembre, ma il susseguirsi dell’aumento dei contagi dovuti alla variante Omicron ha fatto si che il governo reintroducesse le restrizioni. Segui ZON.IT su Google News.

