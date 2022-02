"Come Mattarella, voglia di stare qui: zero". Fiorello, "vaffa" a Sanremo e show: "Ci vediamo al funerale" (Di martedì 1 febbraio 2022) Non ha sciolto le riserve fino all'ultimo, ma alla fine Fiorello sul palco del teatro Ariston ci è salito davvero per il terzo anno consecutivo. E Come sempre ha dato spettacolo, improvvisando un siparietto con Amadeus, che innanzitutto è stato costretto a presentare l'ingresso al Festival di Sanremo dell'amico in una maniera piuttosto bizzarra. “voglia di stare qui stasera, zero - ha letto il conduttore sul gobbo - lui è il Mattarella dell'intrattenimento, un ex amico, è Rosario Fiorello”. Lo showman non ha sceso le scale, ma ha fatto la sua comparsa tra il pubblico, misurando la temperatura a caso. Poi è salito sul palco e ha subito zittito Amadeus, che ha provato a dire “siamo felici che tu sia qui”. “Non parlare”, gli ha intimato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Non ha sciolto le riserve fino all'ultimo, ma alla finesul palco del teatro Ariston ci è salito davvero per il terzo anno consecutivo. Esempre ha dato spettacolo, improvvisando un siparietto con Amadeus, che innanzitutto è stato costretto a presentare l'ingresso al Festival didell'amico in una maniera piuttosto bizzarra. “diqui stasera,- ha letto il conduttore sul gobbo - lui è ildell'intrattenimento, un ex amico, è Rosario”. Loman non ha sceso le scale, ma ha fatto la sua comparsa tra il pubblico, misurando la temperatura a caso. Poi è salito sul palco e ha subito zittito Amadeus, che ha provato a dire “siamo felici che tu sia qui”. “Non parlare”, gli ha intimato ...

