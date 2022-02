Alla scoperta di Comacchio, tra anguille e birdwatching (Di martedì 1 febbraio 2022) Una “piccola Venezia” che non è in Veneto ma, sia pure di poco, in Emilia-Romagna, in provincia di Ferrara, al centro di una delle aree umide più estese d’Italia: 40 mila ettari di riserve naturali sul delta del Po, da girare a piedi o in bici. Si dice Comacchio e si pensa alle anguille; è esatto, ma è riduttivo perché attorno e dentro alle Valli c’è un mondo d’acque, di tradizioni, sapori e atmosfere, sospeso tra le suggestioni della vicina laguna veneziana e i campi senza fine della pianura padana. Un microcosmo unico, oltre che un esempio di integrazione millenaria tra ambiente naturale e attività umana. Le guide turistiche suggeriscono che il periodo migliore per visitare la zona vada da aprile a metà ottobre, approfittando dei due primi fine settimana di questo mese per godersi la sagra dell’anguilla di Comacchio, con tanto di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 febbraio 2022) Una “piccola Venezia” che non è in Veneto ma, sia pure di poco, in Emilia-Romagna, in provincia di Ferrara, al centro di una delle aree umide più estese d’Italia: 40 mila ettari di riserve naturali sul delta del Po, da girare a piedi o in bici. Si dicee si pensa alle; è esatto, ma è riduttivo perché attorno e dentro alle Valli c’è un mondo d’acque, di tradizioni, sapori e atmosfere, sospeso tra le suggestioni della vicina laguna veneziana e i campi senza fine della pianura padana. Un microcosmo unico, oltre che un esempio di integrazione millenaria tra ambiente naturale e attività umana. Le guide turistiche suggeriscono che il periodo migliore per visitare la zona vada da aprile a metà ottobre, approfittando dei due primi fine settimana di questo mese per godersi la sagra dell’anguilla di, con tanto di ...

