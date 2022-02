Addio a Tito Stagno, raccontò lo sbarco sulla Luna nel 1969 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tito Stagno è morto all’età di novantadue anni. Lo storico giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo è stato uno dei volti più popolari del telegiornale Rai tra gli anni ’60 e ’70. A dare la notizia, le testate del servizio pubblico. LEGGI ANCHE: Green pass con tre dosi o da sei mesi con due: da L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 febbraio 2022)è morto all’età di novantadue anni. Lo storico giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo è stato uno dei volti più popolari del telegiornale Rai tra gli anni ’60 e ’70. A dare la notizia, le testate del servizio pubblico. LEGGI ANCHE: Green pass con tre dosi o da sei mesi con due: da L'articolo proviene da Inews24.it.

Corriere : ?? ULTM'ORA - Addio a #TitoStagno, il giornalista che raccontò agli italiani lo sbarco sulla Luna: aveva 92 anni - RaiCultura : Addio a Tito Stagno, giornalista e volto storico della Rai. Raccontò in tv lo sbarco sulla Luna. Aveva 92 anni. - insopportabile : Apprendo ora su @Radio1Rai dalla voce di @giorgiozanchini che ci ha lasciato Tito Stagno. Non poteva che essere all… - streghina62 : RT @RaiCultura: Addio a Tito Stagno, giornalista e volto storico della Rai. Raccontò in tv lo sbarco sulla Luna. Aveva 92 anni. https://t.c… - robertachellini : RT @effetronky: quel suo 'Ha toccato' è entrato nella storia, era il 20 luglio 1969 e raccontava in diretta lo sbarco sulla Luna cronista… -