Achille Lauro si ‘battezza’ a Sanremo (Di martedì 1 febbraio 2022) ? @AchilleIDOL feat. @harlemgospel? #DomenicaL’esibizione integrale è su RaiPlay ? https://t.co/RGv9AHcnwb#Sanremo2022 pic.twitter.com/z10HDf07nV — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 1, 2022 Achille Lauro apre il Festival di Sanremo 2022 provocando, come suo solito. Consapevole di dividere. Di suscitare curiosità e sicuramente qualche polemica. Il cantante, primo a esibirsi nella première festivaliera, ha concluso la propria esibizione con un gesto destinato a far discutere: una battesimo di se stesso, con tanto di acqua versata sul capo. Lauro si è presentato in scena a torso nudo e scalzo. Poi l’esibizione con il brano Domenica, accompagnato dall’Harlem Gospel Choir. Nella parte finale della performance, il cantante ha messo in scena la ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022) ? @IDOL feat. @harlemgospel? #DomenicaL’esibizione integrale è su RaiPlay ? https://t.co/RGv9AHcnwb#2022 pic.twitter.com/z10HDf07nV — Festival di(@Rai) February 1, 2022apre il Festival di2022 provocando, come suo solito. Consapevole di dividere. Di suscitare curiosità e sicuramente qualche polemica. Il cantante, primo a esibirsi nella première festivaliera, ha concluso la propria esibizione con un gesto destinato a far discutere: una battesimo di se stesso, con tanto di acqua versata sul capo.si è presentato in scena a torso nudo e scalzo. Poi l’esibizione con il brano Domenica, accompagnato dall’Harlem Gospel Choir. Nella parte finale della performance, il cantante ha messo in scena la ...

trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - SanremoRai : ?? @AchilleIDOL feat. @harlemgospel ?? #Domenica L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - IlContiAndrea : L'ordine di uscita dei Big in gara: Achille Lauro, Yuman, Noemi, Morandi, La rappresentante di Lista, Bravi, Ranier… - GIO_rdana : RT @crocinoo: il coro dietro Achille Lauro : #Sanremo2022 - ama_and : Comunque secondo me come presenza scenica LRDL >>>>> Achille Lauro. Ecco, l'ho detto #Sanremo2022 -