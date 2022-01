Tennis: Matteo Berrettini secondo miglior giocatore italiano dell’Era Open, ma ora si deve vincere… (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un giorno da ricordare per il Tennis italiano e Matteo Berrettini. Il romano, semifinalista agli Australian Open 2022, a partire da questo lunedì 31 gennaio si è issato alla posizione n.6 del ranking ATP. Un posizionamento prestigioso, secondo di sempre nella storia del Bel Paese solo al grande Adriano Panatta che nel 1976 raggiunse la quarta piazza nella classifica mondiale; stagione in cui Adriano seppe vincere gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, senza dimenticare anche il trionfo nella Coppa Davis. Una costanza di rendimento notevole quella di Matteo, unico italiano a qualificarsi in semifinale in tre Major diversi (Australian Open 2022, Wimbledon 2021 (Finale) e US Open 2019). Un ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un giorno da ricordare per il. Il romano, semifinalista agli Australian2022, a partire da questo lunedì 31 gennaio si è issato alla posizione n.6 del ranking ATP. Un posizionamento prestigioso,di sempre nella storia del Bel Paese solo al grande Adriano Panatta che nel 1976 raggiunse la quarta piazza nella classifica mondiale; stagione in cui Adriano seppe vincere gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, senza dimenticare anche il trionfo nella Coppa Davis. Una costanza di rendimento notevole quella di, unicoa qualificarsi in semifinale in tre Major diversi (Australian2022, Wimbledon 2021 (Finale) e US2019). Un ...

Advertising

OptaPaolo : 1 - Matteo #Berrettini è il primo giocatore italiano nella storia del tennis maschile ad aver raggiunto i quarti di… - SuperTennisTv : Superbo Matteo! ?? Il nostro @MattBerrettini sconfigge Carreno Busta per 7-5 7-6 6-4 e vola nei quarti di finale deg… - SuperTennisTv : ?? S E M I F I N A L E ?? ???? Matteo Berrettini sconfigge Monfils: per la prima volta nella storia un azzurro è tra i… - RobertaCallara : RT @lorenzofares: Ufficiale il best ranking #ATP per Matteo #Berrettini ????: ora è numero 6 dopo il sorpasso su Andrey Rublev ???? Staccato C… - Moixus1970 : RT @lorenzofares: Ufficiale il best ranking #ATP per Matteo #Berrettini ????: ora è numero 6 dopo il sorpasso su Andrey Rublev ???? Staccato C… -