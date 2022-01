Susanna Messaggio | il cuore dell’attrice lacerato dalla tragedia | il dolore di una madre

Leggi su topicnews

(Di lunedì 31 gennaio 2022), torna a far parlare di sé ed oggi racconta il suopiù grande: ildi unaRicorderete la bella, che ormai anni fa iniziato la sua carriera televisiva verso la fine degli anni Settanta ad “Antennatre” per poi passare successivamente in Rai ed infine in Mediaset. Il suo trampolino di lancio fu probabilmente il lavoro svolto a fianco del grande Mike Bongiorno, che ha permesso alla donna di mostrarsi in tutto il suo splendore.e Mike BongiornoOggi la sua carriera non è legata prettamente al piccolo schermo ed ha deciso di seguire strade diverse, ma i fan più attenti la ricorderanno in ruoli importanti nelle trasmissioni di ...