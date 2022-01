Spread tra Btp e Bund apre in calo a 122 punti dopo il voto per il Colle (Di lunedì 31 gennaio 2022) dopo il voto per il Quirinale, con l'elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica, lo Spread tra Btp e Bund apre a 122 punti base, in calo rispetto ai 132 della chiusura di venerdì. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 31 gennaio 2022)ilper il Quirinale, con l'elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica, lotra Btp ea 122base, inrispetto ai 132 della chiusura di venerdì. ...

