Sofia Goggia | continua la rincorsa all’Olimpiade | le sue condizioni

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 31 gennaio 2022) L’azzurra sta facendo di tutto per esserci per la discesa del 15 febbraiosta affrontando una delle sfide più grandi della sua vita. Non in pista, dove è abituata a sorprendere, stupire e vincere, ma fuori. Nemmeno due settimane fa, era il 23 gennaio, sulla pista di Cortina si è infortunata e sta facendo di tutto per essere a Pechino 2022. Dopo aver rinunciato al ruolo di portabandiera, l’azzurra proverà il tutto per tutto per difendere il titolo e esserci per la discesa del 15 febbraio. Nelle ultime ore, come ha spiegato la federazione,è stata visitata dalla Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri. Nei prossimi giorni, la, potrà intensificare i carichi di lavoro sia in palestra che in piscina, proseguendo contemporaneamente le terapie fisiche che ...