Serie A, scontro con la FIGC: il rischio commissariamento è concreto

scontro a distanza tra la Serie A e la FIGC: Gabriele Gravina ha invitato ad adeguarsi ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale Come riferito da Calcio&Finanza, la Serie A ha ora a disposizione quindici giorni per adeguarsi ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale. Andando oltre, la Federazione dovrà inevitabilmente procedere con il commissariamento. L'AD De Siervo aveva scritto a Gravina spiegando i motivi del mancato accordo sulla riforma dello statuto, chiedendo una proroga del tempo per adeguarsi, che servirà a trovare una mediazione tra le varie parti. Gravina ha però fatto vedere tutto il proprio malumore per una situazione da lui giudicata imbarazzante, che crea una lacerazione nel sistema calcio.

