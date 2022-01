Sangue a Casoria e Crispano | 32enne accoltellato e 42enne ferito per rapina

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tragedia sfiorata questa notte a, in piazza San Paolo. Unè rimastocon una coltellata all’addome a seguito di una lite scoppiata per motivi di viabilità. Il giovane è finito in ospedale.a coltellate dopo lite per viabilità La vicenda si è consumata in piazza San Paolo, dove i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.