**Quirinale: Bressa, 'ddl per no bis al Colle? Mai stato legato a Mattarella, stupidaggini'** (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Sono tutte stupidaggini". Il senatore Pd del gruppo Per le Autonomie, Gianclaudio Bressa, non usa giri di parole per stoppare una narrazione in voga nelle ultime ore, dopo la rielezione di Sergio Mattarella: ovvero che il Pd non avrebbe sostenuto il secondo mandato del presidente e l'indizio sarebbe il ddl, a prima firma Parrini, Zanda e Bressa, per lo stop dei bis al Colle. "Intanto è una proposta datata, risale ai primi di dicembre, e non ha nulla a che vedere con questa elezione né -dice Bressa all'Adnkronos- ha mai avuto secondi fini se non quello di intervenire su una questione, quella del semestre bianco e del mandato, sollevata più volte dallo stesso Mattarella che ha ricordato in più occasioni come, durante i lavori dell'Assemblea ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Sono tutte". Il senatore Pd del gruppo Per le Autonomie, Gianclaudio, non usa giri di parole per stoppare una narrazione in voga nelle ultime ore, dopo la rielezione di Sergio: ovvero che il Pd non avrebbe sostenuto il secondo mandato del presidente e l'indizio sarebbe il ddl, a prima firma Parrini, Zanda e, per lo stop dei bis al. "Intanto è una proposta datata, risale ai primi di dicembre, e non ha nulla a che vedere con questa elezione né -diceall'Adnkronos- ha mai avuto secondi fini se non quello di intervenire su una questione, quella del semestre bianco e del mandato, sollevata più volte dallo stessoche ha ricordato in più occasioni come, durante i lavori dell'Assemblea ...

