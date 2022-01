Pechino 2022 | venerdì 4 febbraio | gli italiani in gara | tutti gli orari

(Di lunedì 31 gennaio 2022)la Cerimonia di Apertura darà ufficialmente il via ai Giochi Olimpici Invernali di. Prima dello spettacolo della Cerimonia, continuano le gare. L’Italia torna sul ghiaccio con Stefania Costantini e Amos Mosaner nel doppio misto del curling. Spazio anche agli azzurri del pattinaggio di figura, impegnati nelle prime gare del team event. Di seguito il programma di giornata congliin. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNOGLIINI REGOLAMENTI DIGLI SPORT PROGRAMMA VENERDI 4(giorno 3,): Ore 1:35 – CURLING doppio misto (sessione ...

Eurosport_IT : ???? Sochi, 2014 Carolina Kostner, dopo le delusioni cocenti di Torino e Vancouver, riesce finalmente ad agguantare… - _Carabinieri_ : Garmisch (D): nell’ultima prova di Coppa del Mondo prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, Federica Brignone vin… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - telodogratis : Olimpiadi invernali Pechino 2022: date, orari, calendario, tv - ImpieriFilippo2 : RT @omegawatches: OMEGA è Cronometrista Ufficiale per la trentesima volta dal 1932. Segui lo sport invernale a Pechino 2022, mentre MISURIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

...Sisi non ha fatto "sostanziali progressi nel rispetto dei diritti umani" entro il 31 gennaio, ...per un boicottaggio diplomatico davanti al mancato rispetto dei diritti umani e civili di......che la Cina raggiungerà una 'crescita rispettabile' nel. Le ultime previsioni sull'economia del Dragone parlano di un +5,2% per il Pil, ben al di sotto degli standard pre - pandemici....Il programma di giovedì 3 febbraio alle Olimpiadi di Pechino 2022 con tutti gli azzurri in gara di ogni sport: ecco gli orari italiani.Washington, 31 gen. (askanews) - Parlamentari americani preoccupati per la sicurezza degli atleti Usa durante le Olimpiadi di Pechino. Libertà di espressione, protezione dei dati: in una lettera al Co ...