Orietta Berti e Rovazzi sbarcano a Sanremo 2022: svelato il loro ruolo

Nella puntata del 30 gennaio di "Che tempo che fa", Amadeus ha svelato che ruolo avranno Orietta Berti e Rovazzi ospiti in studio anche loro da Fabio Fazio. Il conduttore ha spiegato infatti, che faranno parte del cast del Festival di Sanremo 2022 per un motivo che fino ad ora è rimasto segreto. Saranno i "padroni di casa" della cosiddetta "Costa Toscana" di Costa Crociere. Parliamo cioè della nave di crociera che sarà il "palco sul mare" per il teatro Ariston e avrà come conduttori proprio i due cantanti.

