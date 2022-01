Non riesco proprio a gioire per il Mattarella bis. E per molte ragioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) di Tito Fornola No. Non riesco proprio a esultare per la riconferma di Sergio Mattarella. Come tanti potrei accontentarmi per il fallimento (per ora) dei sogni del “nonno al servizio delle istituzioni” o dei giochetti di Renzi a favore di Casini. Potrei anche esultare per la sconfitta spero definitiva di B. o per lo stato comatoso del centrodestra. Ma non riesco ugualmente a gioire. E questo per molte ragioni. La prima riguarda proprio Mattarella. Mi era sembrato di capire che la sua contrarietà alla rielezione non fosse solo per ragioni personali. Se davvero la permanenza al Quirinale era una “sgrammaticatura costituzionale” perché ha accettato? La risposta secondo cui “si è sacrificato” al servizio dell’Italia non mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) di Tito Fornola No. Nona esultare per la riconferma di Sergio. Come tanti potrei accontentarmi per il fallimento (per ora) dei sogni del “nonno al servizio delle istituzioni” o dei giochetti di Renzi a favore di Casini. Potrei anche esultare per la sconfitta spero definitiva di B. o per lo stato comatoso del centrodestra. Ma nonugualmente a. E questo per. La prima riguarda. Mi era sembrato di capire che la sua contrarietà alla rielezione non fosse solo perpersonali. Se davvero la permanenza al Quirinale era una “sgrammaticatura costituzionale” perché ha accettato? La risposta secondo cui “si è sacrificato” al servizio dell’Italia non mi ...

