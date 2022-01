Monti sfoga tutto il suo livore contro Draghi | “La sua ambizione è stata destabilizzante” video

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “L’di Dragi ad andare al Quirinale è”. Veleni da ex premier. Mariohatoil suoMario. Non è la prima volta che si toglie dei magicni dalla scarpa. Intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio, il senatore a vita ha espresso giudizi al vetrioloMario: il grande sconfitto, l’uomo che i partiti (tranne rare eccezioni) hanno “rigettato” come candidato al Colle. Marioinfierisce: ha svelato di aver votato sette volte scheda bianca e una volta per il presidente della Repubblica uscente, che è stato riconfermato con il secondo numero di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monti sfoga

Il Secolo d'Italia

... Andrea Riccardi , nonché un altro volto del governo, quello della ex Guardasigilli Paola ... siun volto noto del Movimento. Sull'opzione Casini, in pista da sempre, sarebbe il leader ...... Andrea Riccardi, nonché un altro volto del governo, quello della ex Guardasigilli Paola ... siun volto noto del Movimento. Sull'opzione Casini, in pista da sempre, sarebbe il leader ...“Giorno della memoria corta! Per la sindaca nazi-comunista che ha firmato con Toti la richiesta per attivare lo strumento di odio sociale chiamato green-pass nazi-pass anche nel ...Nei volantini la sindacata definita "nazi-comunista" per aver sostenuto l'utilizzo del green pass. La replica: "Ridicoli poveretti" ...