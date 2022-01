Mobilità, docenti in ruolo da concorso straordinario con retrodatazione al 2020: quando saranno liberi dal vincolo triennale? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mobilità docenti anno scolastico 2022/23: come si conteggia in caso di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo. Il caso più numeroso è quello dei docenti assunti da concorso straordinario DD n. 510 del 23 aprile 2020 nella scuola secondaria, dei quali circa ventimila hanno avuto la retrodatazione al 1° settembre 2020. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 31 gennaio 2022)anno scolastico 2022/23: come si conteggia in caso digiuridica della nomina in. Il caso più numeroso è quello deiassunti daDD n. 510 del 23 aprilenella scuola secondaria, dei quali circa ventimila hanno avuto laal 1° settembre. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Mobilità docenti in ruolo da concorso straordinario con retrodatazione al 2020: quando saranno liberi dal vincolo t… - VivereCatania : La mobilità Erasmus dopo la pandemia, Unict ospita docenti e funzionari da nove paesi europei… - orizzontescuola : Mobilità: trasferimento d’ufficio, chi sono i docenti interessati, quando avviene a punteggio zero - scuolainforma : Mobilità docenti 2022, provinciale e interprovinciale: quali i vincoli? - mariannarizzo : RT @mariannarizzo: @luigidimaio gioire per la rielezione Mattarella è come festeggiare le false promesse elettorali del @Mov5Stelle di cui… -