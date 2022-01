Milan | Antonini | “La rosa è importante per lottare con l’Inter” | News

(Di martedì 1 febbraio 2022) Luca, ex calciatore rossonero, in vista del prossimo derby ha rilasciato delle dichiarazioni sule sull'Inter

Ultime Notizie dalla rete : Milan Antonini

... per esempio l'ex milanista Lucao l'ex portiere Massimo Taibi, oggi direttore sportivo ... C'è Faggiano della Sampdoria che non è riuscita a ghermire Castillejo del, c'è il fratello di ...Ile Pioli stanno facendo un percorso importante, la rosa è importante per lottare con l'Inter. Ora arriva il derby che è un crocevia fondamentale per puntare allo scudetto'.a Sky.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Luca Antonini intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua sul mercato del Milan e la stagione dei rossoneri Luca Antonini intervenuto ai micro ...Il Milan ha fatto una scelta ben precisa, non hanno voluto prendere qualcuno tanto prenderlo. Il Milan e Pioli stanno facendo un percorso importante, la rosa è importante per lottare con l'Inter. Ora ...