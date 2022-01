Manchester United, Van de Beek ceduto all’Everton in prestito (Di lunedì 31 gennaio 2022) Donny Van de Beek ha detto ‘sì’ all’Everton e sarà dunque un nuovo centrocampista del club di Liverpool. Il calciatore olandese, ex Ajax, ha accettato la destinazione dopo aver trovato poco spazio tra le fila del Manchester United; i Red Devils, saturi in quel reparto del campo, avevano relegato Van de Beek a seconda scelta, situazione mai realmente digerita dal giovane talento dei Paesi Bassi. L’Everton ha acquisito la garanzia delle prestazioni del centrocampista centrale in prestito secco, dunque un investimento finalizzato a far bene nell’immediato, per dare una marcia in più ai Toffees sino al termine della stagione. Nel contempo, il Barcellona ha proposto Ousmané Dembelé proprio al Manchester United, palesando una valutazione totale non oltre ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Donny Van deha detto ‘sì’e sarà dunque un nuovo centrocampista del club di Liverpool. Il calciatore olandese, ex Ajax, ha accettato la destinazione dopo aver trovato poco spazio tra le fila del; i Red Devils, saturi in quel reparto del campo, avevano relegato Van dea seconda scelta, situazione mai realmente digerita dal giovane talento dei Paesi Bassi. L’Everton ha acquisito la garanzia delle prestazioni del centrocampista centrale insecco, dunque un investimento finalizzato a far bene nell’immediato, per dare una marcia in più ai Toffees sino al termine della stagione. Nel contempo, il Barcellona ha proposto Ousmané Dembelé proprio al, palesando una valutazione totale non oltre ...

