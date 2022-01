Le serie tv da vedere a febbraio 2022, in pillole (Di lunedì 31 gennaio 2022) C’è molta varietà in questo febbraio seriale. Dai thriller più cupi e adrenalinici, fino ai racconti emotivi e d’atmosfera, passando per qualche dramma storico e un pizzico di contemporaneità. Chi punta tutto sui ritorni, può destreggiarsi tra Mrs Maisel e Killig Eve. E, nel dubbio, il 16 febbraio arriva su Disney+ The French Dispatch di Wes Anderson. Una meraviglia per tutti. Suspicion (Apple tv +, 4 febbraio) serie thriller basata sull’originale israeliana False flag e disponibile con i primi due episodi (i seguenti a rilascio settimanale) su Apple tv+. Il racconto segue le vicende di un’importante donna d’affari americana (Uma Thurman) a cui viene rapito il figlio durante un soggiorno in un albergo di Manhattan. I sospetti convergono inizialmente su quattro cittadini britannici, tutti ospiti del medesimo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 31 gennaio 2022) C’è molta varietà in questoseriale. Dai thriller più cupi e adrenalinici, fino ai racconti emotivi e d’atmosfera, passando per qualche dramma storico e un pizzico di contemporaneità. Chi punta tutto sui ritorni, può destreggiarsi tra Mrs Maisel e Killig Eve. E, nel dubbio, il 16arriva su Disney+ The French Dispatch di Wes Anderson. Una meraviglia per tutti. Suspicion (Apple tv +, 4thriller basata sull’originale israeliana False flag e disponibile con i primi due episodi (i seguenti a rilascio settimanale) su Apple tv+. Il racconto segue le vicende di un’importante donna d’affari americana (Uma Thurman) a cui viene rapito il figlio durante un soggiorno in un albergo di Manhattan. I sospetti convergono inizialmente su quattro cittadini britannici, tutti ospiti del medesimo ...

Ultime Notizie dalla rete : serie vedere Halo, il trailer della serie TV: data d'uscita Il trailer con Pablo Schreiber nei panni di Master Chief approfondimento Le migliori serie TV da vedere a febbraio 2022. FOTO In attesa di notizie certe sulla messa in onda delle dieci puntate di "...

L'indice della paura, la serie in onda su Sky dal 18 febbraio. Trailer leggi anche Le migliori serie TV da vedere a febbraio 2022. FOTO Dall'omonimo visionario bestseller del 2011 di Robert Harris, adattato da Paul Andrew Williams (Broadchurch) e Caroline Bartleet (...

Le serie TV sugli adolescenti da vedere in streaming nel 2022 QUOTIDIANO NAZIONALE Serie C - La Toscana Food Don Bosco cede a Prato La Toscana Food Don Bosco conferma anche nella ostica trasferta di Prato i progressi fatti vedere nella bella vittoria contro Quarrata. I ragazzi di Gabriele Ricci rimangono a contatto dei padroni di.

Le serie tv da vedere a febbraio 2022, in pillole L'amica geniale, Suspicion, Hotel Portofino e le altre. Dai thriller più cupi e adrenalinici, fino ai racconti emotivi e d’atmosfera, passando per qualche dramma storico e un pizzico di contemporaneit ...

