Istat: Pil 2021 +6,5%, ai massimi dal 1995 (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'economia italiana è cresciuta del 6,5% nel 2021, ai massimi dal 1995. Lo certifica l'Istat, sottolineando che la variazione acquisita del Pil per il 2022 è +2,4%. Il dato per il 2021 è corretto per ...

