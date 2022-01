Il senatore Marcucci contro l’alleato Conte: «Il Pd perno di un campo largo, ma solo con una parte di M5s» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il caos divampato all’interno del Movimento 5 stelle impone riflessioni anche al partito che, dopo la caduta del governo Conte, ha cercato di saldare un’alleanza con i grillini. Quel partito definito “di Bibbiano” fino a quando non hanno dovuto conviverci nella stessa maggioranza, aprendo al cosiddetto campo largo progressista. Concluse le elezioni presidenziali, sono tanti i democratici a mettere in dubbio la credibilità degli alleati 5 stelle. Se ne fa portavoce esplicito il senatore Marcucci che, a Open, disegna un percorso alternativo per il futuro del Pd: «Credo che le votazioni per il Colle abbiano confermato le ragioni di un campo largo con il Pd come perno. I nostri alleati – tuttavia – dovranno essere le forze centriste e liberali e quella ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il caos divampato all’interno del Movimento 5 stelle impone riflessioni anche al partito che, dopo la caduta del governo, ha cercato di saldare un’alleanza con i grillini. Quel partito definito “di Bibbiano” fino a quando non hanno dovuto conviverci nella stessa maggioranza, aprendo al cosiddettoprogressista. Concluse le elezioni presidenziali, sono tanti i democratici a mettere in dubbio la credibilità degli alleati 5 stelle. Se ne fa portavoce esplicito ilche, a Open, disegna un percorso alternativo per il futuro del Pd: «Credo che le votazioni per il Colle abbiano confermato le ragioni di uncon il Pd come. I nostri alleati – tuttavia – dovranno essere le forze centriste e liberali e quella ...

