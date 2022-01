I più grandi successi di Alex Baroni | da Cambiare a Onde

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ascoltare i piùdisignifica accorgersi che oggi abbiamo a che fare con un grande assente. Laureato in chimica per inseguire la sua passione per la scienza, scopre la musica in età giovanissima e prende lezioni di canto da Luca Jurman. Oggi lo ricordiamo per quella voce black, così vicina al soul internazionale ma anche così fedele al pop italiano. Nella sua breve ma intensa carriera ha firmato hit intramontabili, e oggi il suo stile è un punto di riferimento per tanti artisti contemporanei.(1997)è la canzone-simbolo di, specialmente grazie al grande successo ottenuto al Festival di Sanremo 1997 nella categoria Nuove Proposte. In quell’occasione vince il Premio Miglior Voce conferito da ...