Gf VIP: chi è stato eliminato ieri 31 gennaio? Percentuali (Di martedì 1 febbraio 2022) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa, ma chi è il concorrente che è stato eliminato tra quelli in nomination? Scopriamolo insieme chi erano i nominati della puntata e chi ha perso al televoto. Leggi anche: Gf VIP Alessandro Basciano ha bisogno di un prete: cosa è successo? VIDEO, Sophie Codegoni, giuramento, figlio Chi erano... Leggi su donnapop (Di martedì 1 febbraio 2022) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa, ma chi è il concorrente che ètra quelli in nomination? Scopriamolo insieme chi erano i nominati della puntata e chi ha perso al televoto. Leggi anche: Gf VIP Alessandro Basciano ha bisogno di un prete: cosa è successo? VIDEO, Sophie Codegoni, giuramento, figlio Chi erano...

Advertising

chi_va3 : Delia il vip più amato dal pubblico. A me cascano le palle che non ho onestamente #GFvip - loveCD9ITALY : @partesipanti Tutte le Vip italiane fanno programmi: Giulia De Lellis, Dayane, Giulia Salemi, Rosa Perrotta, Taylor… - redazionerumors : Il Grande Fratello Vip cambia giorno: ecco quando andrà in onda e contro chi si scontrerà #GFVip2021 #GFVip - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Gianmaria pronto a lasciare il gruppo di vipponi. Chi sarà il preferito verso la finale? - zazoomblog : Grande Fratello Vip chi è il primo finalista? Eliminati e concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 31 ge… -