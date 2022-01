(Di lunedì 31 gennaio 2022) AS 24, filiale della Compagnia TotalEnergies e attore importante nel rifornimento di carburante per mezzi pesanti a livello europeo, risponde alle esigenze di tutti i professionisti del trasporto in Italia e in Europa, grazie ad una gamma di servizi ancora più efficienti. La sua offerta si consolida, infatti, grazie alle applicazioni mobili, in grado di gestire, in tempo reale e in maniera rapida ed intuitiva, la flotta, localizzare i veicoli, controllare le spese per il carburante, i pedaggi, ecc. I servizi proposti da AS 24 sono disponibili per smartphone e tablet: ovunque ci si trovi, è possibile intervenire sulla gestione delle carte carburante, dei telebadge, geolocalizzare la merce in transito, visualizzare la disponibilità dei prodotti oppure le numerose stazioni di, grazie ...

Advertising

lulopdotcom : #automotive #technology #totalenergies Fleet Manager e Driver: l’offerta digitale di AS 24 al servizio dei conducen… - ferpress : #FleetManager e #Driver: l’offerta digitale di AS 24 al servizio dei conducenti - - PneusNews : Fleet Manager e Driver: l’offerta digitale di AS 24 al servizio dei conducenti - luciatonini : Fleet Manager e Driver: l’offerta digitale di AS 24 al servizio dei conducenti - angelobruno19 : Dai uno sguardo a questa offerta di lavoro presso Costa Crociere S.p.A.: IT Project Manager- Fleet Governance Syste… -

Ultime Notizie dalla rete : Fleet Manager

PneusNews.it

... is preparing for a busy 2022 with approximately 150 drydock days for the company's, up from ... in seguito all'acquisizione della SS Monterey da parte di MSC, La Scala è diventato General...Durante un evento online organizzato dall' InternationalManagers Institute (IFMI), organizzazione nata 19 anni fa per la formazione dei, è intervenuto Marc Odinius , ceo di Dataforce , che ha parlato dell'andamento del mercato delle nuove immatricolazioni di nuove auto in tutta Europa. Paventando un 2022 ancora ...The mobility unit will leverage the ability of two companies Cox Automotive acquired in 2021: FleetMaster Inc. and Spiers News Technologies.The partnership will enable Hilti to strengthen its ON!Track solution, while the Trackunit platform will be enriched with additional tool-related data.