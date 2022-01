Fazzolari | modello Repubblicano di Salvini? L’ha copiato dalla Meloni che l’ha lanciato ad Atreju

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Fa discutere la proposta di Matteodi una «federazione di centrodestra delle forze che appoggiano il governo Draghi», sulamericano. E mentre Forza Italia anticipa il suo sì, premurandosi soprattutto di ricordare che è stato Silvio Berlusconi ad avanzare per primo un progetto in questi termini, il senatore di Fdi, Giovanbattista, (responsabile nazionale del programma di Fratelli d’Italia), prova a fare chiarezza e, soprattutto ordine. Una precisazione politica e cronologica in base alla quale l’esponente di Fdi sottolinea tempistiche ed eventuali applicazioni della possibile manovra. Cominciando con il puntualizzare doverosamente che una proposta del genere –scrive su Twitter– è arrivata da «Giorgiaa dicembre ad ...

"La prima volta che si ipotizzò di dar vita ad un Partito repubblicano suldegli Stati ... Per Fdi a commentare, su Twitter, è anche il senatore Giovanbattista, responsabile nazionale ...... messe in opera per rivendicare undi società, tipico del fondamentalismo islamico, che non ammette il riconoscimento della parità di diritti delle donne' , ha detto il senatore. - -...Mulè: 'Molto bene, dal 2015 Berlusconi parla di Partito repubblicano'. La Russa: 'Federazione? Salvini si prenda bella pausa di riflessione' ...Quello che è accaduto nel capoluogo lombardo la notte di Capodanno potrebbe essere riconducibile a un gioco chiamato Taharrush gamea ...