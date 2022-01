Des Walker e l’esperienza tutt’altro che positiva con la Samp

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Desmond, per tutti Des, nasce a Homerton (Inghilterra) il 26 novembre 1965 ed è un difensore forte e roccioso, 1 metro e 80 di altezza per 75 kg di peso forma. In Inghilterra si accorgono presto di lui, perché è un classico stopper da Premier League, ma è anche moderno, sa giocare la palla, sa andare in anticipo ed è assai veloce, insomma non ha nulla da invidiare ai colleghi britannici gioca nel Nottingham Forest che non ha nessuna voglia di cederlo, anzi, lo storico tecnico Brian Clough ne individua doti fisiche e tecniche, lo fa esordire in prima squadra a soli 18 anni nel 1984 e lo lancia come nuova promessa del calcio inglese. Il difensore ci mette poco e niente a farsi apprezzare e a conquistarsi il posto da titolare al Nottingham, apprezzatissimo pure dai tifosi, e riesce pure ad essere convocato in nazionale, prima nella Under 21 e poi, il 14 ...