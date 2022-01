Covid Italia, Gimbe: “Siamo in fase discendente, ma più casi nei bimbi” (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Stiamo vedendo la flessione dei nuovi casi Covid giornalieri. Intorno al 20 gennaio avevamo circa 180mila casi al giorno e ieri sera invece 140mila. Siamo in una fase discendente, ma ci sono differenze importanti però a livello territoriale e per fasce d’età. Ad esempio, per la fascia 0-9 anni i contagi continuano a crescere. La percentuale di posti letti occupati, seppur molto lentamente, comincia a scendere ma anche qui ci sono delle differenze a seconda del territorio in esame”. A fare il punto sulla fase attuale dell’epidemia di Covid-19 è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto all”Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus. La campagna vaccinale contro ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Stiamo vedendo la flessione dei nuovigiornalieri. Intorno al 20 gennaio avevamo circa 180milaal giorno e ieri sera invece 140mila.in una, ma ci sono differenze importanti però a livello territoriale e per fasce d’età. Ad esempio, per la fascia 0-9 anni i contagi continuano a crescere. La percentuale di posti letti occupati, seppur molto lentamente, comincia a scendere ma anche qui ci sono delle differenze a seconda del territorio in esame”. A fare il punto sullaattuale dell’epidemia di-19 è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, intervenuto all”s’è desta’, su Radio Cusano Campus. La campagna vaccinale contro ...

