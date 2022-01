Cosa dice il rapporto sui party in lockdown a Downing Street (Di lunedì 31 gennaio 2022) Chi sperava nel rapporto di Sue Gray, civil servant incaricata di fare chiarezza sulle feste a Downing Street in lockdown, per cacciare il primo ministro britannico Boris Johnson dal numero 10 di Downing Street è rimasto deluso. Il documento, infatti, è piuttosto asciutto, anche perché si tratta di una versione censurata (il governo non ha dato garanzie sulla pubblicazione di quella integrale): 12 pagine, di cui frontespizio e due bianche, 70 interviste effettuate; 16 eventi indagati in 12 date diverse su 20 mesi; 12 di questi eventi sono ora oggetto di indagine da parte di Scotland Yard. Gray scrive di essere stata “estremamente limitata” in ciò che poteva dire e “che non è possibile al momento fornire un rapporto significativo”. Si parla di eventi “difficili da ... Leggi su formiche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Chi sperava neldi Sue Gray, civil servant incaricata di fare chiarezza sulle feste ain, per cacciare il primo ministro britannico Boris Johnson dal numero 10 diè rimasto deluso. Il documento, infatti, è piuttosto asciutto, anche perché si tratta di una versione censurata (il governo non ha dato garanzie sulla pubblicazione di quella integrale): 12 pagine, di cui frontespizio e due bianche, 70 interviste effettuate; 16 eventi indagati in 12 date diverse su 20 mesi; 12 di questi eventi sono ora oggetto di indagine da parte di Scotland Yard. Gray scrive di essere stata “estremamente limitata” in ciò che poteva dire e “che non è possibile al momento fornire unsignificativo”. Si parla di eventi “difficili da ...

Advertising

fattoquotidiano : PRESIDENTE DONNA Giuseppe Conte preferisce non replicare alle critiche di Luigi Di Maio sulla candidatura di Elisa… - borghi_claudio : La cosa stupefacente è che persino nel sondaggio dell'oste meno della metà dice che il vino è buono. - NicolaPorro : 'La #quarantena non ferma il virus'. E poi #Bassetti dice una cosa interessante sul green pass?? - Anchorhar : RT @turututiti: Si lamentano perché SOLEIL e SOPHIE entrano in sauna con le scarpe , cosa che fanno tutti quando MIRIANA e Nataly salgono… - AndreaStagliano : RT @francesco_tassi: Si può dire che è una vergogna? Il primo quotidiano sportivo d’Italia e il primo quotidiano sportivo di Francia. E l… -