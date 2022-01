Advertising

periodicodaily : Corvette Z06: esordio da record all’asta Barrett-Jackson #Corvette @RiccardoTrullo - MKMainieri : RT @Carpornpicx: Corvette Z06 - BillKouts1 : RT @Carpornpicx: Corvette Z06 - shahrul_harry : RT @Carpornpicx: Corvette Z06 - Leebouclier : RT @Carpornpicx: Corvette Z06 -

Ultime Notizie dalla rete : Corvette Z06

Motorionline

La vendita all'asta della prima Chevrolet70th Anniversary Edition 2023 è andata benissimo, senza dubbio. A Scottsdale, in Arizona, la casa d'aste Barrett - Jackson è riuscita a piazzare la vettura a una cifra record di 3,6 ......anno per il 70mo anniversario dalla presentazione della prima generazione dell'iconica, ... il pesce raiforme dall'aspetto preistorico) sia dalla più sportivaWhen we learned that Chevrolet would auction the first retail 2023 Corvette Z06 for charity at this month's Barrett-Jackson Scottsdale auction, we figured there'd be another Corvette record in the ...Chevrolet Corvette Z06 has been auctioned for $3.6 million at the Barrett-Jackson Scottsdale event to raise money for Operation Homefront.